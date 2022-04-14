57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. gününde kazanan Avustralyalı Welsford oldu

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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen turun beşinci gününde Manisa-Ayvalık etabı geride kaldı.



Manisa'nın simge yapılarından Valilik binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen 5. etaba 160 bisikletçi katıldı. Saruhanlı ilçesinden geçen parkur, daha sonra İzmir-İstanbul Otoyolu'na çıkarak Kırkağaç gişelerine kadar devam etti. Ardından otoyoldan ayrılan bisikletçiler, Soma ve Bergama'dan geçerek 191,7 kilometre sonra Ayvalık'ta finiş yaptı.

Yarışın başında oluşan kaçış grubunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Batuhan Özgür ve Elchin Asadov, Almanya'nın Saris Rouvy Sauerland takımından Belçikalı ikiz kardeşler Abram ve Michiel Stockman ile Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Maurice Ballerstedt yer aldı. Son 8 kilometreye kadar bu ekip devam ederken, daha sonra Batuhan ile Ballerstedt ayrı bir atak gerçekleştirdi. Bitişe yaklaşık 3 kilometre kala Batuhan peloton tarafından yakalanırken Ballerstedt tek başına kaldı. Bu sporcu da 1 kilometre sonra yakalandı.



Sporcular finişe toplu şekilde geldi ancak son 700 metredeki büyük kaza pelotonun büyük bölümünü durdurdu. Kazanın önünde bulunan yaklaşık 25 sporcu ise büyük bir mücadeleyle bitişi ilk sırada geçmeye çalıştı.



Zorlu bir sprintin ardından finişi ilk sırada 4 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford geçti. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, ABD'nin Human Powered Health takımından Arvid de Kleijn üçüncü oldu.

Arjantinli Eduardo Sepulveda'nın ise genel klasman liderliği sürüyor

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