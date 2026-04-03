-57 puanla maça çıktılar, kimse bu skoru beklemiyordu
03.04.2026 16:20
Son Güncelleme: 03.04.2026 16:37
Adana Demirspor'un gol sevinci
Aldığı cezalarla dibi gören ve -57 puana kadar gerileyen Adana Demirspor sürpriz bir skora imza attı.
Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile play-off mücadelesi veren Manisaspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Adana ekibi 2-1 kazanarak sürpriz bir skora imza attı. Adana Demirspor bu skorla puanını -54 yaparken, Manisa ekibi 12. sırada 43 puanda kaldı.
Adana ekibi son galibiyetini Süper Lig'de geçen yıl 25 Mayıs'ta Başakşehir'i 3-2 yenerek almıştı.
BİR DÖNEM YILDIZ YAĞMURU
İki yıl önce Süper Lig'de mücadele eden ve başkan Murat Sancak önderliğinde Balotelli, Dzyuba, Onyekuru, Cisse, Belhanda gibi isimlere imza attıran Adana Demirspor zor günler yaşıyor.
FIFA'dan üst üste puan silme cezaları alan Adana Demirspor, yeni sezonda yoluna 2. Lig'de devam edecek.
YÖNETİMİ TARAFTAR ALMIŞTI
Adana Demirspor'un yeni sahibi taraftarı olmuştu. Bir süredir mali krizle mücadele eden kulüpte yönetim, Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredilmişti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"- Başlattığımız 'Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır.
- Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.
- Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir."