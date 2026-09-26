57 yıl sonra düzenlendi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı

ŞAMPİYONU BELİRLEYEN FİNAL İKİ SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.