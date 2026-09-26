57 yıl sonra düzenlendi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı
26.09.2026 21:20
Orhan Okulu ve Mustafa Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde zorlu bir finalde güreşti.
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı. 2 saat süren zorlu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.
Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşılaştı.
Yorucu geçen final güreşinin ardından düzenlenen törenle Orhan Okulu'ya şampiyonluk kemeri ve kupası takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.
Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izledi.
ŞAMPİYONU BELİRLEYEN FİNAL İKİ SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.
Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.
Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.