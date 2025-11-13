580 sonra sahaya döndü, 2 dakika sonra sakatlandı
13.11.2025 09:21
Son Güncelleme: 13.11.2025 09:21
NTV - Haber Merkezi
Yıldız basketbolcu Keenan Evans 580 gün sonra sahaya döndü ancak sadece 2 dakika sonra kabusu yaşadı. Kulüpten resmi açıklama da geldi.
ABD'li basketbolcu Keenan Evans, kabusu yaşıyor.
580 günlük sakatlığın ardından sahalara geri dönen Evans, sadece 2 dakika sonra yeniden sakatlandı.
Olympiakos, Evans'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. Sporcuya çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.
29 yaşındaki sporcu daha önce Hapoel Haifa, Maccabi Tel Aviv ve Zalgiris Kaunas takımlarında da forma giymişti.
Olympiakos, sporcuları için destek mesajı yayınladı.
MAÇTAN NOTLAR
EuroLeague’de 10’uncu hafta heyecanı, sona erdi.
Olympiakos, ligin iyi savunmalarından birine sahip olan Zalgiris Kaunas’ı baştan sona üstün oynadığı maçta 95-78 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 10. maçında 7. galibiyetini alırken; Zalgiris 3. mağlubiyetini aldı.