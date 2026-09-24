6-2 yenildiler, 5-1 kazandılar. Son maç sonrası veda
24.09.2026 12:09
Son Güncelleme: 24.09.2026 12:11
Uğur Uçar
Süper Lig ekibi Çorum FK’da teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar'la yolların ayrıldığı öğrenildi.
Ajansspor'un haberine göre; Çorum FK, teknik direktör Uçar ile yolları ayırdı.
Çorum FK son maçında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
KARİYERİ
Çorum'un başında 23 maça çıkan Uçar bu maçlarda 2.00'lık başarı ortalaması elde etmişti.
39 yaşındaki teknik direktör daha önce Pendikspor'u çalıştırmış Eyüpspor'da ise yardımcı hoca olarak görev almıştı.
FARKLI SKORLAR
Sezona Galatasaray deplasmanında başlayan Çorum, burada 2-2 berabera kalmıştı.
Ardından Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 6-2 mağlup olan Çorum, Samsunspor'u ise deplasmanda 5-1 yenerek dikkat çekmişti.