6 ay sonraki Dünya Kupası için 15 günde 150 milyon talep, FIFA Başkanı'ndan eleştirilere yanıt
30.12.2025 09:45
NTV - Haber Merkezi
FIFA Başkanı Infantino, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Infantino, yoğun bir taleple karşılaştıklarını ve elde edilen gelirlerin futbola katkı sağlayacağını savundu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'na gösterilen ilginen memnun.
Dünya futbolunun patronu, bilet fiyatlarının yüksek olduğuna yönelik eleştirilerin aksine, turnuvaya olağanüstü bir talep olduğunu ve elde edilen gelirlerin spora katkı sağladığını söyledi.
15 GÜNDE 150 MİLYON TALEP
FIFA Başkanı, Dubai’de düzenlenen Dünya Spor Zirvesinde yaptığı açıklamada, satışa sunulan 6 ila 7 milyon bilet için sadece 15 günde 150 milyon talep aldıklarını belirtti ve bu rakamın, günde yaklaşık 10 milyon bilet talebine karşılık geldiğini vurguladı.
Infantino, Dünya Kupası’nın yaklaşık 100 yıllık tarihinde toplam 44 milyon bilet satıldığını ancak son iki haftada gelen taleple 300 yıllık Dünya Kupası’nı doldurabilecek bir ilgi oluştuğunu söyledi.
Bilet taleplerinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, ABD’yi Almanya ve Birleşik Krallık takip etti.
FIFA'NIN DESTEĞİ OLMADAN FUTBOL OLMAZ
FIFA Başkanı, elde edilen gelirlerin önemine de dikkat çekti. Infantino, bu gelirlerin dünya genelinde futbola geri kazandırıldığını belirtip, FIFA’nın desteği olmadan 150 ülkede futbolun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Bilet fiyatlarına yönelik tepkilerin ardından FIFA, turnuvayı daha erişilebilir kılmak amacıyla 60 dolarlık yeni bir bilet kategorisi de oluşturdu.
Futbolun karnavalı, 11 Haziran'da ikonik Azteka Stadı'nda oynanacak Meksika - Güney Afrika maçıyla başlayacak.
1 aydan uzun sürecek eğlence, 19 Temmuz günü New York'taki MetLife Stadı'nda oynanacak büyük finalle noktalanacak.
Infantino, 2016 yılından beri FIFA Başkanı olarak görev yapıyor.
PARA ÖDÜLLERİ
2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlasının ödeneceği belirtildi.
Turnuva tarihinde ilk kez toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon ülke 50 milyon dolar kazanacak. Finalist 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar, dördüncü ise 27 milyon dolar ödül alacak.
EN KÖTÜ TAKIMA BİLE 10,5 MİLYON DOLAR
Elemeleri geçen her takımın 1,5 milyon dolar, turnuvada en kötü performans gösteren ülkenin de toplamda 9 milyon dolar alacağı bildirildi.
Böylece, Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.
16 STADYUMDA OYNANACAK
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.
Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek. Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.