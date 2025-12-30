6 ay sonraki Dünya Kupası için 15 günde 150 milyon talep, FIFA Başkanı'ndan eleştirilere yanıt

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'na gösterilen ilginen memnun.

Dünya futbolunun patronu, bilet fiyatlarının yüksek olduğuna yönelik eleştirilerin aksine, turnuvaya olağanüstü bir talep olduğunu ve elde edilen gelirlerin spora katkı sağladığını söyledi.



15 GÜNDE 150 MİLYON TALEP

FIFA Başkanı, Dubai’de düzenlenen Dünya Spor Zirvesinde yaptığı açıklamada, satışa sunulan 6 ila 7 milyon bilet için sadece 15 günde 150 milyon talep aldıklarını belirtti ve bu rakamın, günde yaklaşık 10 milyon bilet talebine karşılık geldiğini vurguladı.

Infantino, Dünya Kupası’nın yaklaşık 100 yıllık tarihinde toplam 44 milyon bilet satıldığını ancak son iki haftada gelen taleple 300 yıllık Dünya Kupası’nı doldurabilecek bir ilgi oluştuğunu söyledi.

Bilet taleplerinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, ABD’yi Almanya ve Birleşik Krallık takip etti.



FIFA'NIN DESTEĞİ OLMADAN FUTBOL OLMAZ



FIFA Başkanı, elde edilen gelirlerin önemine de dikkat çekti. Infantino, bu gelirlerin dünya genelinde futbola geri kazandırıldığını belirtip, FIFA’nın desteği olmadan 150 ülkede futbolun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Bilet fiyatlarına yönelik tepkilerin ardından FIFA, turnuvayı daha erişilebilir kılmak amacıyla 60 dolarlık yeni bir bilet kategorisi de oluşturdu.

Futbolun karnavalı, 11 Haziran'da ikonik Azteka Stadı'nda oynanacak Meksika - Güney Afrika maçıyla başlayacak.

1 aydan uzun sürecek eğlence, 19 Temmuz günü New York'taki MetLife Stadı'nda oynanacak büyük finalle noktalanacak.