6 basketbolcu CSKA Moskova'dan ayrıldı

Rusya’nın Ukraya’ya karşı uyguladığı askeri müdahaleler sonrasında ülkenin güçlü basketbol kulüplerinden CSKA Moskova 6 sporcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Gürcü Tornike Shengelia, Danimarkalı Iffe Lundberg, Litvanyalı Marius Grigonis, Alman Johannes Voigtmann ve Rus Joel Bolomboy ile birlikte İtalyan Daniel Hackett da takımdan ayrılmış oldu.

Rus kulübü ise konu ile ilgili "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek" açıklamalarında bulundu.

AVRUPA LİGİ'NDE ASKIYA ALINDILAR

Geçtiğimiz günlerde THY Avrupa Ligi'nde askıya alınan Rus takımlarının sıralamadaki yerlerinin değişmesi bekleniyor.

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyordu.

UKRAYNALI SPORCULAR ORDUYA KATILIYOR