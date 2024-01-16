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6 eksikli Fenerbahçe kupada Adanaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Adanaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde 6 eksik var. İşte ayrıntılar...

6 eksikli Fenerbahçe kupada Adanaspor'u konuk edecek

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Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen , tek maç eleme usulüne göre oynanacak

karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

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