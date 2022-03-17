Fenerbahçe 6 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı. Genç oyuncular, sarı-lacivertlilere gönülden bağlı olduklarını söylediler. Fenerbahçe 6 genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile sözleşme imzaladı.İmza töreninde söz alan genç oyuncular Fenerbahçe'ye gönülden bağlı olduklarını ifade ederek sözleşmelerin yalnızca prosedürden ibaret olduğunu vurguladılar.Ferdi Kadıoğlu: Buraya küçük bir çocuk olarak geldim, sakallarım yoktu"Herkese merhaba. Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. 60 kiloydum, sakallarım yoktu. Bu sezon performansımdan çok memnunum. Bu sezon buradaki en iyi performansımı gösteriyorum. Burada çok fazla yetenekli futbolcular var. Umarım bir gün burada hepimiz aynı anda forma giyeriz. Burada daha fazla kupalar için mücadele edeceğim. İyi ki Fenerbahçe..."Muhammed Gümüşkaya: Ben Fenerbahçe ile kalbimde ömürlük sözleşme imzaladım"Sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü sizler hoş geldiniz. Ben burada ev sahibiyim. Burası benim evim, yuvam. Ben bu kapıdan içeriye 11 yaşında girdim. Kontratlar formalite icabı. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. İyi ki Fenerbahçe"Arda Güler: Biz Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyız"İnşallah burada hepimiz uzun yıllar geçiririz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bizim için sözleşme yalnızca bir prosedür. Biz Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyız. İnşallah oynamaya da devam edeceğiz iyi ki Fenerbahçe!"Osman Ertuğrul Çetin: Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız"Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Kimin zerre kadar emeği varsa teşekkür ediyorum. Bu kulübe 11 yaşında girdim, Fikirtepe Tesisleri'nde. Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. Sözleşme bizim için prosedür. Melih Bostan: Çubuklu formayla goller atmak istiyorum"Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bu kulübe 12 yaşında geldim ve 6 senedir buradayım. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutluyum, çok gururluyum. Çubuklu formayla A takımda oynayıp goller atmak istiyorum. Kulübüm bana bir fırsat verdi, ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim. İyi ki Fenerbahçe."İsak Vural: Bir mesaj aldım ama ben onları söylemeyeceğim..."Hepiniz hoş geldiniz. Bu sabah bir mesaj aldım, burada söylemem gerekenlere dair. Ama ben onları söylemeyeceğim. Bu aşkı kendim tasvir edeceğim. Ben sarı-lacivertli formayla büyümüş bir çocuktum, bu hayalle büyüdüm. Babam ve büyükbabam iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Bana bunu aşıladılar. Ne mutlu ki buradayım. Burada elimden geleni yapacağım. İyi ki Fenerbahçe."