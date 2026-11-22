6 gollü maçta Beşiktaş deplasman fobisini yıldızlarıyla bitirdi
22.11.2026 15:02
Son Güncelleme: 22.11.2026 17:56
Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla 11 gole Konyaspor deplasmanında ulaştı.
Ligde 5 deplasmanda sadece 4 puan alabilen Beşiktaş, Konya'da bu döngüyü kırdı ve 5 Eylül'deki Fenerbahçe galibiyetinden tam 78 gün sonra dış sahada kazandı.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanlardaki 3 puan hasreti TÜMOSAN Konyaspor maçında 4-2'lik galibiyetle bitti. Bu maçtan önce en son 5 Eylül'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen siyah beyazlılar tam 78 gün sonra 3 puanla eve dönmeyi başardı.
Deplasmanlarda 2. galibiyetini alan Beşiktaş, Alanyaspor, Trabzonspor ve Amedspor'a yenilmiş Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kalmıştı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken puan cetvelinde de Amedspor'la yer değiştirip 3. sıraya çıktı. Beşiktaş 13. haftada lider Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.
Konyaspor ise gol sorununa bu maçta çare bulsa da rakibinin klas ayaklarına teslim oldu. Üst üste 3. yenilgisini alan ve 8 puanda kalan yeşil beyazlılar 13. haftada Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Konyaspor Dompe (Dk.42) ve Enis Destan (Dk.63) ile 2-2'yi buldu ama yetmedi. Beşiktaş'ın gollerini Dusan Vlahovic (Dk.10 ve 34), Trossard (Dk.79) ile Cerny (Dk.90+3) attı.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 22 puanla giriyor. Siyah-beyazlılar, ligde milli ara öncesi oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.
Ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor ise geride kalan 11 haftada 8 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Konya temsilcisi, ligde oynadığı son maçta Samsunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Trossard, Konya'da sarı kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN FOBİSİ
Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.
TÜMOSAN Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.
Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.
TÜMOSAN Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.