ITALIANO: ÇOK İYİ OYNAMALIYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, "Milli aradan sonra maçlar zor, tehlikeli olur. Bazı oyuncular cuma günü geldi. Bugün her şeyi çok iyi yapmalıyız, çok iyi oynamalıyız. Rakibi de tanıyoruz. Üç puan bizi yukarılara taşıyabiliriz. Konsantrasyona dikkat etmeliyiz. Emirhan'ın hafif bir kas ağrısı vardı ve riske atmadık. Avrupa maçına hazır olsun diye kadroya almadım. Poku da gelişim gösterdi. Mekanizmanın parçası olmaya hazır. Ben de kendisine şans verdim. Ceza alanı içinde ve çevresinde etkili olmasını bekliyorum" dedi.