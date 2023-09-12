6 gollü maçta Türkiye, Japonya'ya mağlup oldu: Tribünlerde "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları

A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan özel maçta Japonya ile karşılaşıyor.



Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'da oynanan maça Türk seyirciler büyük ilgi gösterdi.



İlk yarısı 3-1 biten maçta Stefan Kuntz ve TFF aleyhine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, TFF ve Kuntz'u istifaya davet etti.



"Stefan Kuntz istifa" ve "TFF istifa" tezahüratları yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkat çekti.



Belçika'daki Türk taraftarlar, maç sırasında A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto da etti.

MAÇTAN NOTLAR



İLK YARIDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Müsabakada ilk düdük çaldı.



12' Bertuğ Yıldırım, Salih Özcan'ın ara pasında savunma arkasına sarkıp sağ çaprazdan kaleye vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.



15' GOL! Atsuki Ito ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu ve Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlara gönderdi: 0-1



28' GOL! Ceza sahası dışından çekilen sert şutu Uğurcan Çakır sektirdi, seken topu Nakamura ağlara gönderdi: 0-2



36' GOL! Maikuma'nın ceza sahasına yerden kestiği topa Nakamura vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-3



44' GOOOL! Orkun'un kullandığı duran topa Mert kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu Ozan Kabak kafayla ağlara gönderdi: 1-3 45' İlk yarı Japonya'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARIDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

48' Hakan Çalhanoğlu'nun kornerinde uzaklaştırılamayan topa Ozan Kabak kafayı vurdu, top yandan auta gitti.



61' GOOOL! Cengiz Ünder'in ceza sahası içine yerden sert kestiği orta savunmadan sekip Bertuğ Yıldırım'ın önünde kaldı. Altıpas önünde topa dokunan genç forvet farkı bire indirdi: 2-3 77' GOL! Japonya hızlı atağında İsmail Yüksek rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi. Ito düzgün bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 2-4

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