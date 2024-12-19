6. haftanın programı: UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları bugün yapılacak. RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Futbolseverler ise turnuvanın maç programını bekliyor. Peki, UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda tamamı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak lig etabı son hafta maçlarının programı şöyle:
Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda)
LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda)
Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya)
Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya)
Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre)
Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan)
Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka)
Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya)
Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir
Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova)
Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus)
TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan)
Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler)
Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika)
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