6 maçtır kazanamayan Selçuk İnan: Beşiktaş’ın bize benzer yanları var

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, pazartesi günü saat 20.00’de Beşiktaş’a konuk olacak.

Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kadro yapılanması ve ideal 11 kurma konusunda Beşiktaş ile benzerlikleri olduğunu belirten İnan, "Beşiktaş takımının bize benzer yanları var. Onlar da kendi ilk 11'ini, kendi takımlarını bulmaya çalışıyorlar. Yeni oyuncuları var. Bugün de bir maçları var ama birçok oyuncusu statü gereği sahada olmayacak. Beşiktaş, sahasında farklı bir oyun ortaya koyabiliyor, bunu defalarca gördük. En nihayetinde çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Türkiye'de oynaması en zor deplasmanlardan biri. Ama biz hep kendi tarafımızdan bakmaya çalışıyoruz. Evet, son oynadığımız maç; yakaladığımız 11, artık yavaş yavaş istediğim takımı, istediğim oyuncuları, oynatmak istediğim oyunu yavaş yavaş sahaya yansıtabilen bir takım görüntüsü var. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.



"TAKIM SAVUNMASINDA BELLİ ZAAFLARI VAR. ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"



Beşiktaş maçıyla ilgili rakiplerinin zaafları üzerine çalıştıklarının altını çizen İnan, "Beşiktaş'ın eksiklerini çalışıyoruz. Bizim maçın analizini yaptıktan sonra Beşiktaş'ın maçlarına başladık. Onları değerlendiriyoruz, ekibimizle beraber. Zaafları neler, artıları-eksileri neler onlar üzerine hafta boyunca çalışacağız. Bunlar teknik ve saha içi konular ama bundan da önemlisi cesaretle oynamak, yürekli oynamak ve bir şekilde kazanabileceğine inanmak. Bizim için en önemli yol olacak bu maç için. Bütün takımların eksikleri ve zaafları var. Onlar da istediği belki de ideal 11’i henüz oluşturamadı. Takım savunmasında belli zaafları var. Bunun üzerinde biz de çalışacağız. Oyuncularımız çok gayretli, gol atmak istiyorlar tabii ki. İstediğimiz pozisyonlara da artık yavaş yavaş giriyoruz zaten. Antep maçında da çok net pozisyonlarımız vardı. Cezalı oyuncularımız da dönecek." ifadelerini kullandı..