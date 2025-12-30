6 milyon euroya imza atmıştı, Trabzonspor derken bambaşka bir lige gidiyor

Adı Trabzonspor ile anılan Oğuz Aydın, Fenerbahçe kariyerini noktalayabilir.



Rus ekibi, Aydın için sarı lacivertlilere 550 bin euro kiralama bedeli, 5.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti. Fenerbahçe teklifi değerlendirmeye aldı.



EZELİ RAKİBE GÖNDERMEK İSTEMEDİLER



Oğuz ile Trabzonspor da ilgilenmiş ancak sarı lacivertliler oyuncusunu ezeli rakibine göndermeye sıcak bakmamıştı.



Sarı lacivertliler, Aydın'ı geçen sezon 6 milyon euro bedelle Alanyaspor'dan transfer etmişti.



Fenerbahçe'de 54 maça çıkan milli futbolcu 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.