6 Şubat depremlerinin ikinci yılı: Hakem olma hayalini kaybeden Eren, Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde annesi ile kız kardeşini kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Eren Çavdar, hakemlik hayali sona erse de tek koluyla hayata tutunmaya çalışıyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Modern Evler Mahallesi'nde 5 katlı binanın yıkılması sonucu Muhammet Eren, annesi Hatice (42) ve kız kardeşi Betül Çavdar (11) enkaz altında kaldı.



Ekiplerin çalışması sonucu Muhammet Eren'in yaralı kurtarıldığı enkazdan anne ve kardeşinin ise cansız bedeni çıkarıldı.



Mersin Devlet Hastanesi'nde 43 gün yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Eren'in sağ kolu omuzdan ampute edildi.



Eren, tedavisinin ardından hayatta kalan babası İbrahim Çavdar ile Meydan Mahallesi'nde oluşturulan Sayek Konteyner Kenti'nde yaşamaya başladı.



Hakem olma hayalinden depremde bir kolunu kaybetmesi nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan Eren, yaşadığı konteynerde üniversite sınavına hazırlandı.



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü'nü kazanan ve şu an birinci sınıfta olan Eren'in şu an en büyük isteği ise tuttuğu Fenerbahçe'nin oyuncularıyla tanışıp maçını izlemek.



"TEKRARDAN BİR DEPREM OLMA İHTİMALİ AKLIMDAN ÇIKMIYOR"

Muhammet Eren Çavdar, depremde annesini, kardeşini ve hayallerini kaybettiğini anlattı.

Kolunu kaybettikten sonra umutsuzluğa kapıldığını belirten Eren, hakemlik hayalinden vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi.



Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala acılarının ve korkularının ilk günkü gibi olduğunu anlatan Eren, "Sanki aynı şekilde deprem olacakmış gibi hissediyorum. Her elektrik gittiğinde sürekli aynı şekilde korku var. İçimde umutsuzluk oluşuyor. Tekrardan bir deprem olma ihtimali aklımdan çıkmıyor." diye konuştu.



Eren, en büyük destekçisinin babası olduğunu, onun sayesinde hayata yeniden sarıldığını ve üniversiteyi kazandığını söyledi.



Her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden Eren, üniversiteyi bitirip memur olarak çalışmak istediğini dile getirdi.



Şu an en büyük arzusunun tuttuğu takımın maçını statta izlemek olduğunu vurgulayan Eren, "Koyu Fenerbahçeliyim. En büyük isteğim İstanbul'da Fenerbahçe maçını izlemek ve oyucularla tanışmak." dedi. ​​​​​​​