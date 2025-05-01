60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 5. etabı hava şartları nedeniyle iptal edildi

TUR 2025'te zorlu hava şartlarıyla da mücadele eden bisikletçiler, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin eşliğinde etapları tamamlamaya çalışıyor.



Özellikle turun 4. aşaması olan Marmaris-Akyaka (Kıran) etabının önemli bölümleri tırmanışla geçti. Sporcuları zorlayan parkurların yanı sıra hava şartları da olumsuz seyretti.



Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verilen 5. etap startının ardından, yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları sebebiyle sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.



60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabıyla devam edecek.