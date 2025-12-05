623 dakikada 3 kırmızı kart gördü, 13 maç ceza aldı

DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

“Sevgili Sakaryaspor camiası, takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum.”