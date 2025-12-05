623 dakikada 3 kırmızı kart gördü, 13 maç ceza aldı
05.12.2025 10:16
Son Güncelleme: 05.12.2025 10:22
NTV - Haber Merkezi
Büyük kulüplerde forma giyen sezon başında Sakaryaspor'a imza atan Caner Erkin yeni takımında 623 dakikada 3 kırmızı kart gördü ve toplamda 13 maçtan men edildi. İşt tüm ayrıntılar...
Tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in Sakaryaspor formasıyla yaşadığı kriz sürüyor.
Daha önce ilk maçında kırmızı kart gören Erkin, 2 maç ceza almıştı.
Sonrasında 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında takım arkadaşına tokat attığı için kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırılmıştı.
Cezası biten ve sahalara dönen Erkin, bu kez 15. hafta maçında Sakaryaspor'un sahasında Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta yine ceza aldı.
Maçın 52. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Erkin, hakeme söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Toplam 623 dakika süre alan Erkin böylece Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8. maçta 3. kırmızı kartını görmüş oldu.
5 MAÇ DAHA CEZA
PFDK, Erkin'e, Ümraniyespor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ve 67 bin lira para cezası verildi.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle denildi:
“Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 resmi müsabakadan men ve 67.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
TARAFTAR İSYANDA
Sakaryaspor taraftarı Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasını ve ara transfer döneminde takımdan gönderilmesini istiyor.
Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atması sonrası ceza alması ve kadro dışı kararı sonrası açıklamada bulunmuştu.
Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 asistlik katkı sağlamıştı.
DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Erkin şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sevgili Sakaryaspor camiası, takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum.”