662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli oldu mu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayını hangi kanalda?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Mücadelelerin sonunda Başpehlivan olan isim 1 milyon TL ile ödüllendirilecek.
662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT SPOR’dan canlı olarak izlenebilecek.
Organizasyonun üçüncü gününde çayıra minik-1 boy pehlivanları çıktı. Öğle saatlerinde ise başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE?
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 125'er bin lira ödül verilecek.
Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.
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