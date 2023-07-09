662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli oldu mu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayını hangi kanalda?

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 125'er bin lira ödül verilecek.



Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.