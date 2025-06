664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor: 40 başpehlivan 826 sporcu

Yusuf Can Zeybek, "ebedi altın kemer" için er meydanına gelecek

Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda altın kemerin ebedi sahibi olacak.



En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997'de Kırkpınar'ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"nde bulunduğunu ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü belirten Türkiş, "Kırkpınar, federasyonumuzun geleneksel yağlı güreşlerinin en üst organizasyonu olması sebebiyle adeta 'geleneksel yağlı güreşlerin olimpiyatı' olarak adlandırılmaktadır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 664'üncüsünün düzenlenmesini büyük bir heyecanla karşılıyoruz." dedi.



"826 SPORCU MÜCADELE EDECEK"



Bu yılki katılımcı sayılarını paylaşan federasyon başkanı İbrahim Türkiş, şunları kaydetti:



"664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boydan başpehlivan boyuna kadar 14 boyda toplamda 826 sporcu mücadele edecek olup; 818 sporcu 2024 yılı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği puanlar ile 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazanmıştır. "