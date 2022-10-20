7-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından yollar ayrıldı

İlişkili Haberler SON DAKİKA: Galatasaray kupada farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u konuk ederken sahadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrılmıştı.

Kupaya veda eden, ligde de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Kastamonuspor'da teknik direktör Metin Akpunar ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 10 haftanın ardından topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.