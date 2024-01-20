7 eksikli Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Siyah-beyazlılar 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.



7 EKSİK VAR



Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.



Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.



Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 19.00'da başlayacak.



Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert

Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut

Demir Ege-Necip

Rashica-Gedson-Semih

Cenk

