7 eksikli Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlılar 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.
7 EKSİK VAR
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.
Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.
Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 19.00'da başlayacak.
Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Mert
Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut
Demir Ege-Necip
Rashica-Gedson-Semih
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