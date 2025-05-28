7. Etnospor Kültür Festivali'ni 1 milyon 830 bin kişi ziyaret etti

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.



35 ülkeden 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivali izlemeye gelenler, çocuklar ve yetişkinler için açılan bölümlerde geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜL



4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.



Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılara da madalya ve sertifikaları takdim edildi.



Festivali 4 gün boyunca 1 milyon 830 bin kişi ziyaret etti.