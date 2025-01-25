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7 gol, 1 kırmızı kart: Sivasspor'dan farklı galibiyet

Sivaspor, Süper Lig'de evinde Kayserispor'u sahasında 5-2 mağlup etti. Konuk ekipte Bahoken, takım arkadaşına tokat atarak kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Böylelikle Kayserispor'un galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.

7 gol, 1 kırmızı kart: Sivasspor'dan farklı galibiyet

Trendyol 'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. 

Ev sahibi Rey Manaj'ın 5. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 10. dakikada Onurcan Piri'nin kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI 

23. dakikada konuk ekipte Bahoken, takım arkadaşı Cardoso ile tartışma yaşadı. Bahoken, bu tartışma sonucunda Cardoso'ya tokat atmasının ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Rodrigues, 45+1. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve ikinci yarının başında konuk ekipte Nazon sahneye çıkarak farkı 2'ye düşürdü.

77. dakikada Emrah Başsan skoru 4-1'e getirirken, 90+1. dakikada Boa Morte farkı yeniden 2'ye düşürdü.

Ev sahibinde 90+2. dakikada Rey Manaj tekrar sahneye çıkarak gol perdesini kapattı. 

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 23'e yükseltti.Kayserispor ise 16 puanda kaldı. 

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Kayserispor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu. 

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