7 gol, 1 kırmızı kart: Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+11'de geri dönerek kazandı
24.11.2025 19:10
Son Güncelleme: 24.11.2025 22:13
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında iki kez geriye düştüğü maçta Başakşehir'i mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada penaltıdan Onuachu, 77 ve 90+11. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 22. dakikada penaltıdan Selke, 45. dakikada Shomurodov ve 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım ile geldi.
Başakşehir'de Ebosele, 11. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 28'e yükselten Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Başakşehir ise 13 puanla 13. basamakta yer buldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BAŞAKŞEHİR 3-4 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
10' KIRMIZI KART! Başakşehir 10 kişi! Başakşehir'de Ebosele, Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
11' Trabzonspor'da sakatlanan Visca, yerini Olaigbe'ye bıraktı.
13' Başakşehir'de Deniz Türüç çıktı, Opoku oyuna dahil oldu.
16' Trabzonspor'da Oulai, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
20' PENALTI! Hakem Halil Umut Meler; VAR uyarısının ardından izlediği pozisyonda, Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.
22' GOL! Başakşehir 1-0 önde! Topun başına geçen Selke'nin vuruşu ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
31' Başakşehir'de Ba, Folcarelli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
33' Başakşehir'de Kemen, Mustafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
37' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Mustafa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Felipe Augusto, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
41' İNANILMAZ GOL KAÇTI! Başakşehir savunma arkasına sarkan Felipe Augusto, oldukça müsait bir pozisyonda kaleci Muhammed'i geçemedi.
45' GOL! Başakşehir yeniden önde! Sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ortasına yükselen Shomurodov'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
47' GOL İPTAL EDİLDİ! Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Olaigbe, müsait pozisyondaki Paul Onuachu'yu gördü. Golcü oyuncu fileleri sarstı. Ancak hakem Halil Umut Meler, pozisyonun ofsayt olması nedeniyle golü geçersiz saydı.
62' Başakşehir'de Harit çıktı, Berat Özdemir oyuna dahil oldu.
63' Trabzonspor'da Folcarelli çıktı, Ernest Muçi oyuna girdi.
74' PENALTI! Trabzonspor penaltı kazandı! Kullanılan kornerde hava topuna çıkan Kemen'in topa eliyle temas ettiğini belirleyen hakem Halil Umut Meler, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
76' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Topun başına geçen Paul Onuachu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 2-2'ye getirdi.
77' GOL! Trabzonspor öne geçti! Rakip yarı alana yüklenen bordo-mavililerde ceza sahasının solunda topla buluşan Batagov'un içeri çevirdiği topu Muçi tamamladı ve skor 3-2 oldu.
90+1' GOL! Başakşehir skoru eşitledi! Kullanılan kornerde ön direkten kafayla aşırtılan topu Bertuğ Yıldırım tamamladı ve skor 3-3'e geldi.
90+11' GOL! Trabzonspor 4-3 öne geçti! Başakşehir savunmasını oldukça zorlayan bordo mavililerde ceza yayı önünde topla buluşan Ernest Muçi, soluna çektiği topa yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve skoru 4-3'e getirdi.
Başakşehirli Ba ile Trabzonsporlu Felipe Augusto arasında yaşanan ikili mücadele.
EDIN VISCA SAKATLANDI
Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor’da Edin Visca, Festy Ebosele’nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi.
Trabzonsporlu Edin Visca'nın sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı ve Başakşehirli Ebosele'nin kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği an.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Visca, Zubkov, Augusto, Onuachu.