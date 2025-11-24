Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada penaltıdan Onuachu, 77 ve 90+11. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 22. dakikada penaltıdan Selke, 45. dakikada Shomurodov ve 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım ile geldi.

Başakşehir'de Ebosele, 11. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 28'e yükselten Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Başakşehir ise 13 puanla 13. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.