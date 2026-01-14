7 gol, 1 kırmızı kartlı maçta Trabzonspor farklı kazandı
14.01.2026 17:20
Son Güncelleme: 14.01.2026 19:55
NTV - Haber Merkezi
İstanbulspor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında karşılaştı. Kazanan taraf, 5 farklı skorla bordo-mavililer oldu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor'a konuk oldu.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41 ve 60. dakikalarda Ernest Muçi, 57. dakikada Batagov, 70. dakikada Olaigbe, 85 ve 90+2. dakikalarda Sikan kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 29. dakikada Krstovski'den geldi.
İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay, 54. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından Trabzonspor, A Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu. İstanbulspor ise 1 puanla 8. basamakta yer aldı.
Ernest Muçi'nin şut anı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
İSTANBULSPOR 1-6 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
3' Trabzonspor etkili geldi! İstanbulspor ceza sahasına gönderilen topu çok şık bir şekilde indiren Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Olaigbe'nin gelişine vuruşu savunmadan kornere gitti.
23' İstanbulspor gole çok yaklaştı! Hızlı hücumda Trabzonspor savunmasının arkasına sarkan Krstovski, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Onuralp kurtardı.
29' GOL! İstanbulspor 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Yunus'un ceza sahası içine yaptığı ortayı Krstovski kafasıyla tamamladı ve takımını üstünlüğe taşıdı.
38' Karşı karşıya kaçtı! Trabzonspor'da Batagov'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.
41' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Bouchouari, orta alanda kaptığı top sonrası ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ı gördü. Tufan, hemen yanındaki Muçi'ye bıraktı. Arnavut futbolcunun gelişine vuruşu fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
53' KIRMIZI KART! İstanbulspor'da Fahri, Bouchouari'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
57' GOL! Trabzonspor geri döndü! Sol kanatta topla buluşan Muçi'nin ortasına iyi yükselen Batagov'un vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarsarak bordo-mavilileri 2-1 öne geçirdi.
60' GOL! Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti! Ceza sahasının oldukça gerisinde pası alan Muçi'nin direkt kaleye vuruşunda top, filelerle buluştu ve skor 3-1 oldu.
70' GOL! Trabzonspor'un 4. golü! Cihan Çanak'ın sol kanattan yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Olaigbe'nin vuruşu ağlarla buluştu ve skor 4-1'e geldi.
85' GOL! Trabzonspor 5-1 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Olaigbe'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sikan'ın kontrolünün ardından yaptığı vuruş ağlara gitti ve skor 5-1'e geldi.
90+2' GOL! Trabzonspor'un 6. golü! Batagov'un ara pasıyla ceza sahasına giren Sikan'ın şık vuruşu skoru 6-1'e getirdi.
Trabzonsporlu Olaigbe'nin İstanbulsporlu Yunus ile ikili mücadelesi.
Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI
Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.
İLK 11'LER
İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri Kerem, İsa Dayaklı, Vefa, Cham, Yunus, Krstovski.
Trabzonspor: Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto.