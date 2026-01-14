Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor'a konuk oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41 ve 60. dakikalarda Ernest Muçi, 57. dakikada Batagov, 70. dakikada Olaigbe, 85 ve 90+2. dakikalarda Sikan kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 29. dakikada Krstovski'den geldi.

İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay, 54. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından Trabzonspor, A Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu. İstanbulspor ise 1 puanla 8. basamakta yer aldı.