7 gol, 120 dakika, çılgın maç ve olay: Al Hilal; Manchester City'i devirdi, Guardiola şaştı kaldı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Al Hilal, Manchester City'i uzatmalar sonunda devirdi.
Manchester City ve Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı.
Organizasyonun düzenlendiği ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando şehrindeki Camping World Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Manchester City, 9. dakikada Bernardo Silva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı İngiliz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Al Hilal ikinci devreye adeta fırtına gibi başladı ve 46'da Marcos Leonardo, 52'de ise Malcom'un golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
55. dakikada sahneye çıkan Erling Haaland, City'e 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. 90 dakika sonunda 2-2'lik eşitlik sağlanırken, uzatmalara gidildi.
Karşılaşmanın 94. dakikasında Kalidou Koulibaly'nin golü, Al Hilal'i 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Manchester City, 104'te Phil Foden ile yeniden beraberliği yakaladı ve durumu 3-3 yaptı.
112. dakikada ise maçı Al Hilal adına koparan gol, Marcos Leonardo'dan geldi ve durum 4-3 oldu.
Bu skor sonrasında rakibini 4-3'lük skorla mağlup eden Al Hilal, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı. Manchester City ise kabus gibi geçen sezonda Kulüpler Dünya Kupası'na da son 16 turunda veda etti.
BİR İLK
Manchester City karşısında 4 kez ağları havalandıran Al Hilal bir ilke imza attı. Al Hilal, Kıtalararası turnuvalarda Avrupa kulüplerine 4 gol atan ilk Asya takımı olarak kayıtlara geçti.
İLK YARIDA OLAY
Al Hilal'de futbolcular ve teknik ekip, karşılaşmanın 9. dakikasında Bernardo Silva'nın attığı gole elle oynama itirazında bulundu.
Hakem Jesus Valenzuela gol kararı verirken, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Hakem Valenzuela'nın üst üste üç kez uyarmasına rağmen Suudi Arabistan ekibi maça başlamadı. Kısa süreliğine duraksayan müsabaka, hakemin dördüncü uyarısının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından Al Hilal'i tebrik etti.
İspanyol çalıştırıcı, "Al Hilal şaşırtmadı, onlar çok güçlü ve çeyrek finali hak ettiler. Turnuvada devam etmeyi umuyorduk ama bizi bundan mahrum ettiler. Yaşananlar anormaldi ve Al Hilal harikaydı ve bizim için yorucu bir maçtı. Al Hilal'e başarılar." de
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