7 gol, 120 dakika, çılgın maç ve olay: Al Hilal; Manchester City'i devirdi, Guardiola şaştı kaldı

Manchester City ve Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı. Organizasyonun düzenlendiği ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando şehrindeki Camping World Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Manchester City, 9. dakikada Bernardo Silva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı İngiliz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Al Hilal ikinci devreye adeta fırtına gibi başladı ve 46'da Marcos Leonardo, 52'de ise Malcom'un golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 55. dakikada sahneye çıkan Erling Haaland, City'e 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. 90 dakika sonunda 2-2'lik eşitlik sağlanırken, uzatmalara gidildi.

Karşılaşmanın 94. dakikasında Kalidou Koulibaly'nin golü, Al Hilal'i 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Manchester City, 104'te Phil Foden ile yeniden beraberliği yakaladı ve durumu 3-3 yaptı.



112. dakikada ise maçı Al Hilal adına koparan gol, Marcos Leonardo'dan geldi ve durum 4-3 oldu.



Bu skor sonrasında rakibini 4-3'lük skorla mağlup eden Al Hilal, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı. Manchester City ise kabus gibi geçen sezonda Kulüpler Dünya Kupası'na da son 16 turunda veda etti.



BİR İLK

Manchester City karşısında 4 kez ağları havalandıran Al Hilal bir ilke imza attı. Al Hilal, Kıtalararası turnuvalarda Avrupa kulüplerine 4 gol atan ilk Asya takımı olarak kayıtlara geçti.