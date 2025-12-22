7 gol, çılgın maç! Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu
22.12.2025 19:12
Son Güncelleme: 22.12.2025 21:54
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gençlerbirliği'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Goutas, 31. dakikada Tongya, 52. dakikada Oğulcan ve 59. dakikada Koita kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 45+2 ve 50. dakikalarda Felipe Augusto ile 67. dakikada penaltıdan Ernest Muçi ile geldi.
Bu skorun ardından Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren bordo-mavililer, 35 puanla 3. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan ve 3 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği ise 18 puanla 11. basamakta yer buldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise Samsunspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği'nden Göktan Gürpüz ve Trabzonsporlu Arif Boşluk'un ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GENÇLERBİRLİĞİ 4-3 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
6' GOL! Gençlerbirliği 1-0 önde! Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.
7' Gençlerbirliği'nde Metehan sarı kart gördü.
23' Gençlerbirliği tehlikesi! Sağ kanattan gelişen atakta Oğulcan'ın çevirdiği top, arka direkteki Metehan'a geldi. Kontrolünün ardından vuruşunu yapan Metehan'ın şutunu kaleci Onana kurtardı.
29' İNANILMAZ POZİSYON! Trabzonspor'un hızlı hücumunda Zubkov, getirdiği topu Sikan'la buluşturdu. Ukraynalı santrforun karşı karşıya vuruşunda kaleci Velho topu çeldi. Dönen topu Muçi tamamlamak istedi ancak Velho, bu pozisyonda da meşin yuvarlağa geçiş izni vermedi.
31' GOL! Gençlerbirliği farkı 2'ye yükseltti! Gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Oğulcan'ın içeri çevirdiği topu altı pas üzerinde Tongya tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
39' Trabzonspor'da sakatlanan Savic, yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.
45' Trabzonspor'da Sikan, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.
45+2' Trabzonspor golü buldu! Sağ kanattan gelişen atakta Pina'nın ortasını kafasıyla tamamlayan Felipe Augusto, farkı 1'e indirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
50' GOL! Trabzonspor beraberliği yakaladı! Sol kanattan gelişen atakta Ernest Muçi'nin yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Felipe Augusto'nun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.
52' GOL! Gençlerbirliği yeniden önde! Trabzonspor'un golünün ardından gelişen ilk atakta sol kanattan çizgiye inen Metehan Mimaroğlu'nun ortasını Oğulcan Ülgün tamamladı ve Ankara ekibi 3-2 öne geçti.
58' GOL! Gençlerbirliği farkı yeniden 2'ye yükseltti! Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Göktan'ın ortasını kale önünde kafasıyla tamamlayan Koita, takımını 4-2 öne geçirdi.
66' Trabzonspor penaltı kazandı!
67' GOL! Trabzonspor'un 3. golü! Topun başına geçen Ernest Muçi, penaltıyı gole çevirdi ve skor 4-3'e geldi.
72' GOL İPTAL! Gençlerbirliği'nin 5. golü iptal edildi! Başkent ekibinin kazandığı kornerde kale önünde topla buluşan Tongya'nın şutu ağlarla buluştu ve skor 5-3 oldu. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trabzonsporlu futbolcular, yedikleri golün ardından böyle üzüntü yaşadı.
TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.
Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.
Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.
Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.
Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.
Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 3. DİYADİN DÖNEMİ BAŞLADI
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçına çıktı.
Kırmızı-siyahlılar, teknik sorumlu Özcan Bizati'nin kulübede olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle Trabzonspor maçına başladı.
Diyadin'in 3. döneminde ilk kez görev yaptığı Türkiye Kupası maçında Sipay Bodrum FK takımına 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamadı.
Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda orta saha oyuncusu Koita ileri uçta görev yaptı.
Başkent ekibi, Trabzonspor maçında Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita'dan oluşan ilk 11'le mücadele etti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.