7 gollü maçta Fenerbahçe turladı: Transferler siftah yaptı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle Kadıköy'de karşılaştı. Maçı 5-2 kazanan sarı lacivertliler turladı.
Fenerbahçe, taraftarı önünde tur atladı.
Jose Mourinho'nun ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk etti.
Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetti.
Yeni transferleri Duran ve Archie Brown'un gol attığı maçı 5-2 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldı.
27 YIL SONRA İLK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.
Sarı lacivertliler play-off'u geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Fenerbahçe, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.
DURAN SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı maçta Jhon Duran sakatlandı. Yıldız futbolcu, 60. dakikada oyundan çıktı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
21' Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, sarı kart gördü.
28' Fenerbahçe, Youssef En Nesyri'nin şutuyla fileleri havalandırdı ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
40' Konuk ekip Feyenoord Watanabe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
44' Sarı lacivertliler gole hemen karşılık verdi. Yeni transfer Archie Brown skoru eşitledi: 1-1
Brown, profesyonel kariyerinin ilk kafa golünü Fenerbahçe formasıyla Feyenoord filelerine gönderdi.
45+1' Diğer yeni transfer Jhon Duran ise Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 2-1
İKİNCİ DEVRE
55' Fred'in nefis golüye Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.
62' Yeni transfer Duran sakatlığı nedeniyle yerinie Talisca'ya bıraktı.
83' En Nesyri'nin golüyle fark 3'e çıktı: 4-1
89' Watanabe'nin golüyle Feyenoord farkı 2'ye indirdi: 4-2
90+5' Talisca skoru belirledi: 5-2
MOURİNHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Mourinho, ilk maça göre 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.
62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise yeni transferler Nelson Semedo ile Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Deneyimli teknik adam, ilk maçta 3-4-3 ile sahada yer alan ekibini, rövanşta 3-4-1-2 sistemiyle sahaya sürdü.
DURAN VE SEMEDO İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Jhon Duran ile Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.
İlk resmi maçlarına Feyenoord deplasmanında sonradan oyuna girerek çıkan iki yeni transfer, rövanşa ise 11'de başladı.
Öte yandan bu iki oyuncu ile Archie Brown, sarı-lacivertli taraftarların önünde ilk kez sahaya çıktı.
İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Fred, Amrabat, Brown, Jhon Duran, En Nesyri
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
