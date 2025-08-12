7 gollü maçta Fenerbahçe turladı: Transferler siftah yaptı

Mourinho, ilk maça göre 11'inde 2 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise yeni transferler Nelson Semedo ile Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

DURAN VE SEMEDO İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin yeni transferleri Jhon Duran ile Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.



İlk resmi maçlarına Feyenoord deplasmanında sonradan oyuna girerek çıkan iki yeni transfer, rövanşa ise 11'de başladı.



Öte yandan bu iki oyuncu ile Archie Brown, sarı-lacivertli taraftarların önünde ilk kez sahaya çıktı.