7 gollü maçta Real'i Mbappe uçurdu
27.11.2025 01:23
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos, Real Madrid'i ağırladı. Sadece 7 dakikada hat-trick yapen Kylian Mbappe'nin 4 gol attığı maçı Real Madrid 4-3 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Olympiakos sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Maçta ilk 11 başlayan ve 61 dakika oyunda kalan Arda Güler 1 asistle mücadele etti.
8'de Madrid'in yarı alanında şık paslarla kaleye yaklaşan Olympiakos'ta Chiquinho, ceza sahasının hemen önünde sert biri vuruşla takımını öne geçirdi.
22'de Kylian Mbappe maça eşitliği getirdi.
24'te Çizgiye inen Arda Güler'in ortasında Mbappe kafayı vurarak hızlı bir geri dönüşle skoru 1-2 yaptı.
29'da Mbappe sadece 7 dakikada hat-trick yaptı. Savunma arkasına çok hızlı kaçan Mbappe, karşı karşıya pozisyonda ayak içi vuruşuyla 3'üncü golünü attı.
32'de Kylian Mbappe'nin asistinde Vinicius Junior farkı 3'e çıkardı ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
52'de Taremi, farkı 1'e indirdi.
60'ta Kylian Mbappe maçta 4. golünü attı.
81’de El Kaabi skoru belirleyen golü attı: 3-4.