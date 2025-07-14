7 sıra birden yükseldi, tarihe geçti... Zirvenin bir adım gerisindeki Orkun, Arda'yı geçti!
Portekiz'den Türkiye transfer olan Orkun Kökçü, bonservis bedeliyle 7 sıra birden yükselerek zirvenin bir adım gerisine yerleşti.
Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Milli yıldız Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.
Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yü 25 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonuyla transfer etmesinin ardından, transfermarkt'ın en çok bonservis ödenen Türk futbolcular listesi güncellendi.
Transfer öncesi 9. sırada yer alan Orkun, attığı imza sonrası 2. sıraya kadar yükseldi.
EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN TÜRK FUTBOLCULAR
10- Arda Güler: 26.5 milyon euro
9- Ferdi Kadıoğlu: 34.4 milyon euro
8- Ozan Kabak: 39 milyon euro
7- Çağlar Söyüncü: 39.5 milyon euro
6- Hakan Çalhanoğlu: 41 milyon euro
5- Enes Ünal: 43.9 milyon euro
4- Arda Turan: 47.5 milyon euro
3- Cengiz Ünder: 50.6 milyon euro
2- Orkun Kökçü: 54.7 milyon euro
1- Merih Demiral: 69.9 milyon euro
1 DAKİKA FORMA GİYERSE OPSİYON DEVREDE
Sözleşmedeki özel maddede Orkun'un Beşiktaş'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği ifade edilmişti.
Milli futbolcu Orkun, "Çocukluk aşkım" dediği Beşiktaş için Premier Lig devleri olmak üzere Avrupa'dan birçok takımı reddetmişti.
KARİYERİ
Futbol hayatına doğduğu Hollanda'da başlayan Orkun, Feyenoord'da profesyonel oldu. Hollanda temsilcisiyle 175 resmi maça çıkan Orkun, 32 kez fileleri havalandırdı. Orkun Kökçü, 2023-2024 sezonu öncesinde yaklaşık 30 milyon avro bedelle kulüp rekorunu kırarak Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.
Lizbon temsilcisinde 2 sezonda 98 resmi maçta forma giyen milli yıldız, 19 kez gol sevinci yaşadı. Türk Milli Takımı'nın formasını 41 kez terleten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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