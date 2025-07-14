7 sıra birden yükseldi, tarihe geçti... Zirvenin bir adım gerisindeki Orkun, Arda'yı geçti!

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Milli yıldız Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.



Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yü 25 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonuyla transfer etmesinin ardından, transfermarkt'ın en çok bonservis ödenen Türk futbolcular listesi güncellendi.



Transfer öncesi 9. sırada yer alan Orkun, attığı imza sonrası 2. sıraya kadar yükseldi.



EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN TÜRK FUTBOLCULAR



10- Arda Güler: 26.5 milyon euro

9- Ferdi Kadıoğlu: 34.4 milyon euro

8- Ozan Kabak: 39 milyon euro

7- Çağlar Söyüncü: 39.5 milyon euro

6- Hakan Çalhanoğlu: 41 milyon euro

5- Enes Ünal: 43.9 milyon euro

4- Arda Turan: 47.5 milyon euro

3- Cengiz Ünder: 50.6 milyon euro

2- Orkun Kökçü: 54.7 milyon euro

1- Merih Demiral: 69.9 milyon euro