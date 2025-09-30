7 yabancıyla oynadılar: Kural hatası sonrası resmi başvuru

1. Lig’de dün oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında, Sakaryaspor’un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması kural ihlalini gündeme getirdi.



1’inci Lig’in 8’inci haftasında dün Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0’lık skorla sona erdi. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Jakub Szumski, Kolovetsios, Vukovic ve Kakuta’nın sahada olduğu 11’le başladı. İkinci yarıda ise teknik direktör Serhat Sütlü, 62’nci dakikada Ben Yedder’i, 75’inci dakikada Kobiljar’ı ve 83’üncü dakikada Akuazaoku’yu oyuna aldı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI: GÖZLER TFF'DE

Bu değişikliklerle birlikte Sakaryaspor sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldı. Böylece karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gündeme geldi.

Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu. TFF’nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi.



KURAL NE DİYOR?



Kurallara göre sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurulabilirken, yedeklerle birlikte kadroya toplam 8 yabancı futbolcu yazılabiliyor.