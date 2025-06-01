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75 milyon euro'luk transfer resmen açıklandı: Manchester United duyurdu

Manchester United, Matheus Cunha'yı 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

75 milyon euro'luk transfer resmen açıklandı: Manchester United duyurdu

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kulübü , Matheus Cunha'nın transferi için Wolverhampton Wanderers ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile yapılan anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

İngiliz basını ise Manchester United'ın, Cunha'nın sözleşmesindeki 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktive ederek 26 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını ve 5 yıllık bir kontrata imza attırdığını iddia eti.

2023 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Wolverhampton'a olan Cunha, bu sezon kulübü adına 36 maçta 17 gol kaydetti.

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