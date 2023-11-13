7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, 14 Kasım Salı günü Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak. Sporseverler ise müsabakaya dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte, 7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...



Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.



TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı 14 Kasım Salı akşamı yapılacak.



Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.



Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

