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7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak. Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı. Peki, 7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, 14 Kasım Salı günü Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak. Sporseverler ise müsabakaya dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte, 7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

7bet-Lietkabelis-Türk Telekom maçı 14 Kasım Salı akşamı yapılacak.

Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

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