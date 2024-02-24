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8 futbolcusu kart sınırında olan Beşiktaş, derbi öncesi İstanbulspor'a konuk olacak: Muhtemel 11

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son sıradaki İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

8 futbolcusu kart sınırında olan Beşiktaş, derbi öncesi İstanbulspor'a konuk olacak: Muhtemel 11

derbiye kayıpsız çıkmak için İstanbulspor deplasmanında.

Siyah-beyazlılar, Trendyol 'in son sırasındaki rakibine saat 19'da konuk olacak.

Trabzonspor ile üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, son üç maçında gol yemeden 7 puan topladı.

SARI KART ALARMI

İstanbulspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fernando Santos'un ekibi sarı kart alarmında.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde 8 futbolcu sınırda.

Semih Kılıçsoy, Gedson, Necip, Masuaku, Amartey, Svensson, Bahtiyar ve Demir Ege, kart görmeleri halinde derbiyi kaçıracak.

Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mücadele 25 Şubat Pazar 19.00'da oynanacak.  

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert; Onur, Worrall, Colley, Masuaku; El Musrati, Salih; Rashica, Muçi, Cenk ve Muleka

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