8 Süper Lig kulübü disipline gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u PFDK'ye sevk etti.

Sevk nedenleri ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket oldu.



Ayrıca Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelisporlu futbolcu Samet Yalçın kural dışı hareket nedeniyle tedbirli, Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado ile Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi.