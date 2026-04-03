80 yaşındaki Lucescu gönderildi, yerine Galatasaray efsanesi en güçlü aday

Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyon, deneyimli çalıştırıcı için yayınladığı teşekkür yazısıyla kararını açıkladı.

EMEKLİ OLABİLİR

Türkiye'ye 1-0 yenildikten sonra antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastanede tedavi görmüştü. 48 yıllık teknik direktörlük kariyerinde milli takımını iki kez çalıştıran Lucescu'nun emekli olması bekleniyor.



EN GÜÇLÜ ADAY HAGİ

Romanya'nın sıradaki teknik direktörü için en büyük aday Gheorghe Hagi.



Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda görev almıştı.

Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün Hagi olacağı iddia edilmişti.