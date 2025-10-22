800 euro kazanıp 10 kişiyle aynı evde yaşıyordu, şimdi ise Almanya'yı sallıyor: Bir futbol masalının başrolü Younes Ebnoutalib!

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Elversberg takımı, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ve 9 maçta topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Elversberg'in başarılı performansında genç hücum oyuncusu Younes Ebnoutalib'in payı çok büyük... Bu sezon Bundesliga 2'de 9, Almanya Kupası'nda ise 1 maça çıkan Ebnoutalib, 10 müsabakada attığı 9 golle adından fazlasıyla söz ettirdi. 22 yaşındaki futbolcunun genç yaşına rağmen yaşadığı problemler ve yükselişi ise performansından daha fazla dikkat çekti.

Kariyerine RW Frankfurt altyapısında başlayan Fas asıllı Alman futbolcu, 2022 yılında İtalya ekibi Perugia'nın yolunu tuttu.

AYAK TARAK KEMİĞİ KIRILDI, AYRILIK İZNİ VERİLDİ



Perugia'nın U-19 takımında 1 sezon geçirdikten sonra ayak tarak kemiği kırılan Younes Ebnoutalib'e kulüpten ayrılması için izin verildi.

800 EURO KAZANIP, 10 KİŞİYLE AYNI EVDE YAŞADI



Ayda kazandığı 800 euro ile geçinmeye çalışan ve bu paranın 450 euro'sunu ev kirası ile masraflarına harcayan futbolcu, 10 kişinin bulunduğu derme çatma bir evde yaşıyordu.



İtalyanca bilmediği için Perugia'nın profesyonel takımında oynamasına imkan verilmeyen oyuncu, sözleşmesini feshederek ayrıldı.

4. LİG'E GİTTİ



Sakatlığı nedeniyle 7 aylık süre boyunca sahalardan uzak kalan Ebnoutalib, daha sonra 4. Lig takımı FC Gieben ile anlaşmaya vardı.



Burada çıktığı 20 maçta attığı 6 gol ve yaptığı 2 asistle başarılı bir grafik çizen genç futbolcu, 2025'in ilk gününde 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında Elversberg'e transfer oldu.