800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor: Hem okul müdürü hem teknik direktör!

İsveç'in balıkçı köyü Hällevik'in takımı Mjällby, en üst futbol ligi Allsvenskan'da bitime altı hafta kala liderliğini sürdürüyor. Dev rakiplerinin çok altındaki bütçesi, okul müdürü teknik direktörü ve yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla kulüp, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir şampiyonluğa imza atmak üzere. Baltık Denizi kıyısındaki 800 nüfuslu küçük bir balıkçı köyü, Avrupa futbolunun en sıra dışı başarı hikayelerinden birine sahne oluyor.



İsveç'in mütevazı kulübü Mjällby, ülkenin en üst futbol ligi Allsvenskan'da bitime altı hafta kala en yakın rakibinin sekiz puan önünde liderliğini sürdürüyor.



Bu sezon yalnızca bir maç kaybeden Mjällby, aynı zamanda ligin 101 yıllık tarihindeki en yüksek puan rekorunu kırmaya da epey yaklaştı.

Çoğunlukla yerli oyunculardan oluşan kadrosu, okul müdürü olan teknik direktörü ve postacı gözlemcisiyle bu takım, 9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğindeydi. "HAYAL BİLE EDEMİYORUM"



Associated Press haber ajansına konuşan Kulüp Başkanı Magnus Emeus, "Eğer ligi kazanırsak, bizim şartlarımızla bunu başarmaya yaklaşan başka bir kulüp olduğunu hayal bile edemiyorum. Kulübün büyüklüğü, imkanlarımız, mali gücümüz ortada. Bir sezon boyunca diğerlerini geçmek, bence kimseye nasip olmadı." dedi. Kulüp direktörü Jacob Lennartsson ise durumu, "Masal gibi. Bize artık sıkça 'Bunu nasıl yapıyorsunuz?' diye soruluyor. Bu yalnızca bu yılın başarısı değil, yılların emeği." sözleriyle özetledi.



Mjällby'nin, Leicester City'nin 2016'daki Premier Lig şampiyonluğuna benzetilen yolculuğu, sıkı çalışma ve veriye dayalı kararlarla şekillendi.

BÜTÇESİ DEVLERİN 8'DE 1



Kulübün arkasında ne Orta Doğulu bir yatırımcı ne de Amerikalı bir fon bulunuyor. Başkan Emeus, geçen yılki cirolarının yaklaşık 85 milyon kron (9 milyon dolar) olduğunu, bu rakamın ülkenin en büyük kulübü Malmö'nün bütçesinin 8'de 1'ine denk geldiğini söyledi.



Emeus, köylerindeki Strandvallen Stadı'nı "İsveç'in en güzel konumdaki stadı" olarak nitelendiriyor. Kale arkasından aşırılan bir topun Baltık Denizi'ne düşme ihtimali bulunuyor.



Stadyuma ulaşımın rakipler için zorlu olduğunu belirten Emeus, "Sanki dünyanın sonuna gidiyormuş gibi hissettiriyor. Uzun süre yoldasınız ve sonunda ya Baltık Denizi'ne dalacaksınız ya da arenaya gireceksiniz" diye konuştu.



1939'da kurulan ve tarihinde hiç kupa kazanamayan Mjällby, genellikle alt liglerde mücadele etti. 2015'te Magnus Emeus'un başkanlığa gelmesiyle kulübün kaderi değişti. Avrupa'da çalıştıktan sonra köyüne dönen iş insanı, kulübe iş dünyasından öğrendiği metodolojiyi uyguladı.



Mali kayıplarla boğuşan kulüpte stratejik planlar yapıldı, genç oyunculara yatırım yapma ve karla satılabilecek yerli yeteneklere yönelme kararı alındı. Emeus, felsefelerini, "Paranın lazım olmadığı konularda en iyisi olmalıyız. Real Madrid'den daha iyi takım ruhumuz olabilir, Manchester United'dan daha iyi hazırlanabiliriz" ifadeleriyle açıkladı.



2016'da üçüncü ligde kalmayı başaran kulüp, 2018 ve 2019'da üst üste iki kez lig yükselerek Allsvenskan'a döndü.

ÖĞRETMEN TEKNİK DİREKTÖR VE AKADEMİSYEN YARDIMCISI



Bugünkü başarının mimarlarından biri, 2023'te yeniden göreve getirilen teknik direktör Anders Torstensson.



Kulübün eski altyapı oyuncusu olan Torstensson, askerlikten sonra köyüne dönerek öğretmenlik yapmaya başlamış ve zaman zaman Mjällby'de kısa süreli teknik direktörlük görevleri üstlenmişti.



Bu kez Torstensson'a yardımcı olarak Norveçli akademisyen Karl Marius Aksum katıldı. Elit futbolda görsel algı üzerine doktora sahibi olan ancak daha önce hiç profesyonel takım çalıştırmamış Aksum, sosyal medyada paylaştığı taktik analizleriyle yönetimin dikkatini çekti.



Geçen sezon kulüp rekoru olan 50 puanı toplayan takım, topa sahip olma oranını yüzde 51'e yükseltti. Bu yıl ise ligin en az gol yiyen takımı (17) olurken, en çok gol atan ikinci takım (44) unvanını elde etti ve 24 maçta sadece bir kez yenildi.



57 puana ulaşarak bu aşamadaki lig rekorunu kıran Mjällby, kalan altı maçta 11 puan daha alması halinde Malmö'nün 67 puanlık tarihi rekorunu da geride bırakacak.



Aksum, "Güzel futbol oynamamız sürpriz değilse de zirvede olmamız elbette sürpriz. Köyde, dükkanlarda, kırsalda yürürken insanlar bir masal yaşıyor. Neler olduğuna hala inanamıyorlar" yorumunu yaptı.

Mjällby'nin şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi, sekiz puan gerisindeki Hammarby. Üçüncü sıradaki AIK ise liderin 14 puan uzağında.

SON VİRAJDA BASKI ARTIYOR



Takımın kadrosunda İsveç Milli Takımı'na yeni çağrılan Axel Noren ile Pakistan Milli Takımı kaptanı Abdullah Iqbal gibi isimler de yer alıyor.



Yardımcı antrenör Aksum, "Henüz şampiyonluğa çok uzağız" diyerek temkinli konuşsa da taraftarlar hayallerinin gerçeğe dönüşeceğine inanıyor.



Kulüp direktörü Lennartsson ise son sözü söylüyor:



"Burada olmamız şans değil. İnancımız var, iyi elemanlarımız var; oyuncular, teknik ekip, çalışanlar. Alçakgönüllüyüz ve kendimize özgü bir kimliğimiz var. Bu da en büyük gücümüz."



'BİZE 'KÖYLÜ' DİYORLARDI'



Sportif direktör Hasse Larsson ise, geçen ay The Guardian'a verdiği demeçte, kulübün maddi olarak dibe vurduğu 2016 yılında üç yıl boyunca maaş almadan çalıştığını belirtti.



Larsson, "Her şeye sıfırdan başladık ve bize destek olacak insanları bulmamız gerekiyordu" diyerek o zorlu günleri anlattı.



Beyin tümörü ve prostat kanserini atlatan Larsson, "Zordu ama aileme ve futbola dönmeye yüzde yüz kararlıydım. Sonuna kadar savaşırım" diye ekledi.



Teknik direktör Anders Torstensson ise büyük şehir takımlarının taraftarlarının kendilerine "köylüler" dediğini belirterek, "Belki birkaç yıl bizi hafife aldılar. Ama şimdi herkesin gerçekten etkilendiğini söyleyebilirim. Biz Davud'un Calut'a karşı mücadelesini benimsiyoruz. Küçük bir kulüp ve bölge olmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu bizi ayakta tutuyor" diye konuştu.



Torstensson, geçen ay kendisine kronik lenfositik lösemi teşhisi konduğunu da açıkladı. Bu zorlu süreci metanetle karşıladığını belirten teknik direktör, "Aileme söylemek zordu ama 24 saat içinde ya buradan devam etmeyi ya da yere kapanıp ağlamayı seçmem gerektiğine karar verdim. Sadece bir hafta ara verdim ve sonra yüzde yüz geri döndüm" dedi.

İsveç ekibinin bu yükselişi, son aylarda dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı.