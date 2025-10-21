800 nüfuslu köy takımının peri masalında öne çıkan olay: Sezonda sadece 1 kez gerçekleşti!

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti. Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı. Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak şampiyonluğu ulaştı. Nüfusu bin 500'den az olan küçük balıkçı Hallevik köyünün takımı Mjallby'nin en yakın takipçisi Hammarby 55 puana sahip.

İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU



1939 yılında kurulan ve Baltık Denizi kıyısındaki yalnızca 800 kişilik Hallevik köyünü temsil eden Mjallby, böylece 101 yıllık Allsvenskan tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Mjallby, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti.



1 KEZ YENİLDİLER



Mjallby, bu sezon çıktığı 27 maçta sadece AIK Solna deplasmanında 2-1 mağlup oldu.