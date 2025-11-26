90+11'de golü atıp 3 puanı getirmişti: "Şampiyonluk neden olmasın?"

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor’da galibiyeti getiren gollere imza atan Ernest Muçi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



“TAKIMDA İYİ BİR REKABET ORTAMI VAR”



24 yaşındaki futbolcu, takımdaki rekabet ortamıyla alakalı ise, "Rekabetin olması çok güzel. Takımda iyi bir rekabet ortamımız var. Bu gayet güzel. İyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. İyi oyunculara sahibiz. Antrenmanlarımız bile rekabet halinde geçiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor takım için. Sosyal medyadaki videoları gördüm. Bu mutluluğu verebilmek çok önemliydi." dedi.



“AİLEM ARTIK BENİMLE BİRLİKTE”



Ailesinin de 2 aydır Trabzon’da olduğunu sözlerine ekleyen Arnavut oyuncu, "Uyum sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü ailem de artık yanımda. Buraya uyum sağlamam daha kolay oluyor benim adıma. Benim burada yapmam gereken antrenmanlarda çok çalışmak ve işime odaklanmak olacak. Hızlı ve iyi gidiyor" şeklinde konuştu.



“HOCAMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM”



Ernest Muçi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, bordo-mavili takıma geliş sürecinde çok önemli bir rol oynadığını aktararak, "Bana inanan insanlardan bir tanesiydi. Burada yaptığımız görüşmelerde de bana inandığını ve güvendiğini ifade etmişti. Çok önemli etkisi oldu. Bana inandığı ve güvendiği için kendisine teşekkür ediyorum. Antrenmanlarda iyi olduğunuz zaman bazen maçlarda istediğinizi yapamayabiliyorsunuz. Bana hep 'devam et olacak' demişti hocamız. Hocamızım güvenini boşa çıkarmadığım için, ayrıca herkesi mutlu edebildiğim için mutluyum. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Doğal olarak da en iyi sonuçlar gelecektir." cümlelerine yer verdi.



Takımın şampiyon olabilmesi için ellerinde bütün imkanların bulunduğuna da değinen Muçi, "Buna ulaşabilmek için çok çalışmalıyız. İyi bir ortam var. İnanılmaz ortam var. Neden olmasın? Kiralık olarak Trabzonspor’da forma giyiyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada tabii ki devam etmek isterim. Geleceğin nereye götüreceğini hep birlikte sonra göreceğiz." açıklamasını yaptı.



MUÇİ'NİN ATTIĞI VE GALİBİYETİ GETİREN SON DAKİKA GOLÜ