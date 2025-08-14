90+4'te geri dönüş, penaltılar ve zafer: Süper Kupa'nın sahibi PSG!

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu arasında yapılan UEFA Süper Kupa finalinin bu sezon 50.'si düzenlendi.



Şampiyonlar Lgi'ni kazanan PSG ile Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.



Bluenergy Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve direkt penaltılara gidildi.



Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Micky van de Ven ve 48. dakikada Cristian Romero kaydetti. PSG'nin sayıları ise 85. dakikada Lee Kang-in ile 90+4. dakikada Gonçalo Ramos'tan geldi.

Penaltılarda ise 4-3'lük üstünlük yakalayan PSG, 50. UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

