90+6 golüyle play-off bileti
17.11.2025 01:39
AA
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç gruplarından lider olarak çıktı. Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İtalya ile 90+6 golüyle Macaristan'ı geçen İrlanda Cumhuriyeti ise play-off oynayacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 10'uncu hafta D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
F Grubu'nda Portekiz, Ermenistan'ı 9-1'lik ağır bir skorla geçti. Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanan maçta Portekiz'de Joao Neves ve Bruno Fernandes hat-trick yaparken Renato Veiga, Gonçalo Ramos ve Francisco Conceiçao ise birer gol attı. Ermenistan'ın tek golü ise Eduard Spertsyan'dan geldi.
Grubun diğer maçında, Puskas Arena'da Macaristan'a konuk olan İrlanda Cumhuriyeti, 90+6'da Troy Parrott'la bulduğu golle 3-2 galip gelerek play-off'lara kaldı.
Grubu Portekiz 13 puanla lider, İrlanda ise 10 puanla ikinci sırada tamamladı.
Erling Haaland, 78 ve 79. dakikalarda İtalya filelerini havalandırdı.
27 YIL SONRA NORVEÇ
Sahasında İtalya'yı 4-1 yenen Norveç de 24 puanla I Grubu'nu İtalya'nın 6 puan önünde lider tamamladı. Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
K Grubu'nda, Arnavutluk'u 2-0 yenen İngiltere ise 8 maçını da hiç gol yemeden kazandı.
D Grubu'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov'un gol attığı maçta Ukrayna, İzlanda'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı.
Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç Dünya Kupası'na kalırken, ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya play-off oynayacak.
Gruplarda bugün alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu:
- Azerbaycan-Fransa:1-3
- Ukrayna-İzlanda: 2-0
F Grubu
- Macaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-3
- Portekiz-Ermenistan: 9-1
I Grubu:
- İtalya-Norveç: 1-4
- İsrail-Moldova: 4-1
K Grubu:
- Sırbistan-Letonya: 2-1
- Arnavutluk-İngiltere: 0-2