90+6 golüyle play-off bileti

27 YIL SONRA NORVEÇ

Sahasında İtalya'yı 4-1 yenen Norveç de 24 puanla I Grubu'nu İtalya'nın 6 puan önünde lider tamamladı. Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

K Grubu'nda, Arnavutluk'u 2-0 yenen İngiltere ise 8 maçını da hiç gol yemeden kazandı.

D Grubu'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov'un gol attığı maçta Ukrayna, İzlanda'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç Dünya Kupası'na kalırken, ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya play-off oynayacak.

Gruplarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

- Azerbaycan-Fransa:1-3

- Ukrayna-İzlanda: 2-0

F Grubu

- Macaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-3

- Portekiz-Ermenistan: 9-1

I Grubu:

- İtalya-Norveç: 1-4

- İsrail-Moldova: 4-1

K Grubu:

- Sırbistan-Letonya: 2-1

- Arnavutluk-İngiltere: 0-2