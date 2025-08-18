90+6'daki golü anlattı: "Rafa'ya verdim, kalitesini konuşturdu"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı.



Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan stoper Gabriel Paulista, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Brezilyalı futbolcunun sözleri:



"3 PUAN ÖNEMLİYDİ"



"Tüm takımı tebrik ediyorum. Ligin başına iyi hazırlandık. Büyük bir takımız ve iç sahada başladık. 3 puanla başlamak bizim için önemliydi. Bu maç adına çok mutluyum."



"İYİ BASKILAR YAPTIK"



"Topla iyi rakiplere karşı bu şekilde oynamak gerekiyor. Maça iyi hazırlandık ama az zamanımız vardı. Felix de bana çok yardımcı oldu. İyi baskılar yaptık, dönen topları aldık ama bazen rakip, bu baskıdan çıktı ama iyi savunma yaptık. Topun arkasına geçtik ve Rafa ve Tammy de defansif yardıma geldi. Önde kaliteli işler yaptığınızda sonuçlar da bu şekilde pozitif oluyor."



GOLÜN PERDE ARKASI



"Bireysel anlamda ben de kendimi geliştirebilirim ve daha iyi olabilirim. Bugün hepimiz iyi maç oynadık. Bu ön alan baskılarından birinde topu kazandık ve topu Rafa'ya verdim. Rafa da kalitesiyle bize galibiyeti getiren golü güzel bir şekilde attı."