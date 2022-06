96. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? (Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak?)

Bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nda şampiyonluk için yarışacak atlar ilan edildi.



Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu çim pistinde gerçekleştirilecek 2 bin 400 metrelik koşuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, at yarışının en prestijli kupası için piste çıkacak.



Bu yıl birincilik ödülü 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 1 milyon, üçüncüye, 500 bin, dördüncüye 250 bin, beşinciye ise 125 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak.



96. Gazi Koşusu'na 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.

YARIŞACAK ATLAR BELLİ OLDU



"Age of Fire, Anadolu Gururu, Baba Şahin, Bold Sea Rover, Bright Hope, Cafer Bey, Captain Fantastic, Cheeky Son, Çakırlar, Dollar Man, Final Dance, Hardmet, Maximus Boy, Mystic Power, Rage of the Wind, Royal Baby, Sigoş, Zala Bey, Zorro, Karakraliçe, Mucize Kız, Secret Power"