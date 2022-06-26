96. Gazi Koşusu'nda kazanan Secret Power oldu

Son dakika haberi! Gazi Koşusu, bugün 96. kez gerçekleştirildi.



Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türkiye at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.



Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katıldı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, saat 17.15'te başladı.

Yarış İki yılın ardından ilk kez seyircili olarak gerçekleştirildi.



96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

