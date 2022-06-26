NTV.COM.TR’ye geri dön

96. Gazi Koşusu'nda kazanan Secret Power oldu

SON DAKİKA: At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Haberler 26.06.2022 - 17:31

96. Gazi Koşusu'nda kazanan Secret Power oldu

Son dakika haberi! Gazi Koşusu, bugün 96. kez gerçekleştirildi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türkiye at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katıldı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, saat 17.15'te başladı.

Yarış İki yılın ardından ilk kez seyircili olarak gerçekleştirildi. 

96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...