98. Gazi Koşusu için geri sayım

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.



Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı.



GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.



At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.



İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA



Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.



İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.



Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.



EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI



Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.



EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN



Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.



Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.



Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.



Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.



ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE



Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.



89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'inciyi "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.



Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.



Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.



GALİP AT, SAHİBİNE 13 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANDIRACAK



Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.



Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.



Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.



YARIŞACAK SAFKANLAR



98. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:



Numarası

Safkan

Sahibi

Jokey

1

Blue Sunset

Deniz Kurtel

Gökhan Kocakaya

2

Borrego

Hayrullah Doğan

Mehmet Salih Çelik

3

Cesur Ali

Şeyda Ercan

Ali Yıldız

4

Countach

Gülizar Yanık

Ferit Yardımcı

5

Dragon Flame

Emrah Agun

Akın Sözen

6

Festival Fever

Melis Kurtel Emin

Mustafa Çiçek

7

Iron Sky

Ümit Durucan

Görkem Özçelik

8

King Davut

Hüseyin Akmeşe

Erhan Aktuğ

9

Madras

İhsan Erten

Özcan Yıldırım

10

Mr Baybars

Doğukan Yapıcı

Halis Karataş

11

Ride the Lightning

Selim Kaya

Mehmet Kaya

12

Severus Snape

Barış Yakut

Ayhan Kurşun

13

Son of Cooger

Ayhan Ahrasoğlu

Ahmet Çelik

14

Tor Gold

Hulusi Çil

Mehmet Akyavuz

15

Wolf Seyfo

Zülfikar Hatunoğlu

Ercan Çankaya

16

Zizka

Sanem Kahraman

Selim Kaya

17

Bosetti

Musa Özdemir

Muhammed Mir Bilgin

18

Giz

Gülizar Yanık

Müslüm Çelik

19

Look at the Star

Birol Bulut

Nevzat Avci

20

Mangusta

Murat Cavcav

Vedat Abiş

21

Ohrid İncisi

Fedai Kahraman

Mertcan Çelik

22

Canotay

Oktay Serici

Hışman Çizik