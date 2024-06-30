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98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen , bu yıl 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.

1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.

98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - 1

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği "Dragon Flame" isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Akın Sözen, kariyerinde ilk kez 'nda birinci oldu.

Yarışta ikinciliği 2.28.75'lik derecesiyle Selim Kaya'nın bindiği ve Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Zizka" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.28.93'lük derecesiyle Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu ve Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Borrego" adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.

98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen bütün arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Bu gerçekten zirve" dedi.

98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - 2

SÖZEN'DEN ARDA GÜLER SEVİNCİ

Sözen, kupa töreni öncesi pistin kenarına gelerek objektiflere poz verdi.

Bir elini kalbine götüren Sözen, diğer elinin işaret parmağıyla da gökleri gösterdi ve Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol sevincini yaptı.

Akın Sözen kimdir? 98. Gazi Koşusu Şampiyonu Jokey Akın Sözen kaç yaşında, nereli?

Akın Sözen kimdir? 98. Gazi Koşusu Şampiyonu Jokey Akın Sözen kaç yaşında, nereli?

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