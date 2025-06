99'uncu Gazi Koşusu'nu Cutha ile Ahmet Çelik kazandı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu İstanbul'da yapıldı.



Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve saat 17.15'te başlayan koşuyu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan kazandı.



PARA ÖDÜLÜ



Galip at, sahibine 30 milyon lira kazandırdı. Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 30 milyon lira ödül kazandırdı.



Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 30 milyon lira olduğu duyurulmuştu. Koşuda ikinciye 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 52 milyon 500 bin lira olarak öne çıktı.



GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.



At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.



Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.