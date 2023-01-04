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9 futbolcuyla davalık olan Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1,5 yıldır devam eden transfer yasağını resmi olarak kaldırdıklarını duyurdu.

9 futbolcuyla davalık olan Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'nin 1,5 yıldır devam eden transfer yasağı kaldırıldı. 

Gençlerbirliği, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibariyle resmi olarak açılmış bulunmaktadır.”

9 futbolcuyla davalık olan Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı - 1

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