A Milli Basketbol Takımı 16 yıllık özlemi bitirdi

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı.



2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan milliler, son 16 turu maçında B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi.



Türkiye, Arena Riga'daki karşılaşmayı, 85-79 kazanarak turnuvada çeyrek finale yükseldi.



Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 9 Eylül Salı günü Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle mücadele edecek.



EUROBASKET'TE 16 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE



A Milli Takım, EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.



2009 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 5 maçı da kazanan milliler, 6. müsabakada Slovenya'ya mağlup olmuştu.



Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan'a yenilerek elenmişti.



Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda en son üst üste 7 galibiyete EuroBasket 1957'de imza atmıştı. Milli takım, söz konusu turnuvayı 9. sırada bitirmişti.



AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 7. KEZ SON 8 TAKIM ARASINDA



A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 7. kez son 8 takım arasında yer aldı.



Milliler, turnuvada 1951, 1973, 1997, 1999, 2001 ve 2009'un ardından 2025'te de adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.



Türkiye, 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.